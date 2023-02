Il piano di bonifica in conferenza servizi

La storia infinita del serpentino scoperto all’interno del cratere del Misericordia e Dolce, dopo la sua demolizione, sembra avviarsi alla conclusione. Infatti, l’ufficio tecnico dell’Asl Toscana Centro ha messo a punto il piano di bonifica e lo ha già inoltrato al Suap. Il documento sarà presentato il 9 marzo in sede di conferenza dei servizi, che dovrà analizzarlo. Se sarà ritenuto valido e sarà approvato dalla conferenza dei servizi, potranno partire i lavori per l’interramento del serpentino, mettendo così la parola fine ad un imprevisto emerso nel corso della demolizione del vecchio presidio ospedaliero. Si tratta di un passaggio tecnico che avrà comunque come conseguenza quella di far slittare ulteriormente la consegna del terreno dall’Asl Toscana centro al Comune di Prato che in quell’area ha il progetto di fare un parco urbano.