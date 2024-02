Il pesce Arcobaleno a misura di bimbi

Spazio ai bambini al Museo del Tessuto con Il pesce Arcobaleno, il cortometraggio di Farkhondeh Torabi adatto ai bimbi tra i 4 e i 6 anni, interamente realizzato con stoffa ed elementi tessili come bottoni, cerniere, nastrini e paillettes. L’appuntamento a cura di Cinefilante è domani in due turni dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30. Prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected] (da specificare nominativi dei partecipanti bambino-adulto e un numero di cellulare di riferimento), costo 5 euro a bambino e 3 euro ad adulto. Ecco invece i film in programma oggi nelle sale pratesi. All’Eden tre proposte: Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi 16-18.15-21; Past Lives, scritto e diretto da Celine Song 16-18.15-21; Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, ambientato a Roma nel 1953, la notte prima dell’omicidio di Wilma Montesi 16-18.30-21. Al Terminale alle 18.30 Green Border di Agnieszka Holland, premio speciale della Giuria a Venezia 2023, e alle 21.30 La natura dell’amore di Monia Chokri, la storia di un amore travolgente ma impossibile. Al cinema Pecci per la rassegna dedicata alla filmografia di Yorgos Lanthimos alle 17.15 La Favorita in versione originale; di Lanthimos alle 21.15 anche Povere creauture (candidato a undici Oscar) in versione italiana e alle 19.30 Smoke sauna in versione originale.