Il percorso formativo fino al dottorato

Il percorso formativo per diventare infermiere prevede il primo step con la laurea triennale abilitante (con esame di stato finale per l’abilitazione all’esercizio della professione); da qui ne possono seguire master specialistici di primo livello e laurea magistrale di ulteriori due anni (solo in ambito manageriale). Dopo la laurea magistrale è possibile fare master specialistici di secondo livello e il dottorato di ricerca di ulteriori due anni. I professionisti italiani sono altamente specializzati, investono nella formazione a proprie spese e la maggior parte degli infermieri ha almeno un titolo post laurea.