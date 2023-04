Il Pd secondo Furfaro "Staremo fra la gente Campagna elettorale su problemi concreti"

Una campagna elettorale "emotiva", fatta di rapporti con le persone, e un partito più vicino ai loro problemi. Pensa già (anche) al 2024 Marco Furfaro, da qualche giorno tra i ventuno componenti della segreteria nazionale del Pd nominati da Elly Schlein. Aglianese, eletto deputato a settembre nel collegio che comprende anche la provincia di Prato, Furfaro è responsabile nazionale del Pd per iniziative politiche, welfare e contrasto alle diseguaglianze.

Come responsabile nazionale delle iniziative politiche, come immagina la campagna elettorale del 2024 in città che andranno al voto come Prato?

"Come quella di un partito che ritorna ad avere un legame persino emotivo con le persone. In questi ultimi anni il Pd è stato visto come un partito aereo, distante dalla quotidianità. Ecco, sarà una campagna di prossimità totale. Che ovviamente racconti e valorizzi il buon governo della giunta di questi anni, ma che sappia anche costruire con i pratesi - dall’imprenditoria al mondo associativo, dai sindacati alle forze civiche - nuove soluzioni, interventi, scenari per affrontare le fragilità e le diseguaglianze aumentate con la pandemia. Dinanzi a noi c’è la necessità di ricostuire una dignità sul lavoro, avere cura dell’ambiente e far ripartire l’economia. Sono sfide immense ma grandi opportunità. Lo faremo non per, ma assieme alla nostra comunità".

Come valuta la decisione di Schlein di non avere un vice segretario?

"Come la volontà di costruire una squadra senza gerarchie, in cui tutte e tutti siano protagonisti. Elly è una persona straordinaria, ma le servirà l’aiuto di una comunità intera per ricostruire un’alternativa forte a questa destra accanita sui più deboli".

Quali battaglie nel ruolo che le è stato assegnato?

"Supporterò Elly nel definire le iniziative politiche per attuare il programma con cui abbiamo vinto le primarie e dare vita al nuovo Pd. Quindi promuovere mobilitazione e partecipazione. Spesso i partiti, non solo il Pd, sono apparsi distanti perché chiusi e ancorati a vecchi schemi del fare politica. Noi vogliamo un partito aperto e in grado di determinare un’altra idea di società, dello stare insieme, del Patto sociale che ha costruito l’Europa e la pace in cui la mia generazione è cresciuta. Combattere le disuguaglianze e disegnare un altro modo di fare politica sono le nostre basi".

Da cosa partirà?

"La mia priorità sarà rappresentare le ansie di milioni di persone attanagliate dalla precarietà, sul lavoro e nella vita: ci batteremo per mettere in pratica ciò che abbiamo promesso. Non se ne può più di politici che dicono una cosa per poi farne un’altra. Ci batteremo per migliorare la quotidianità delle persone, anche dall’opposizione. Abbiamo fatto approvare il reddito alimentare, sto cercando di far approvare una legge che garantisca il medico di base a 60mila italiani finiti in strada perché non più in grado di pagarsi l’affitto. La disuguaglianza più grande da abbattere è quella di un ascensore sociale fermo al piano terra. Noi vogliamo una sinistra che torni a battersi per dare la possibilità anche a chi non ha niente di poter studiare, avere un lavoro dignitoso, di fare una famiglia o semplicemente godersi la vita. Insomma, il diritto alla felicità".

Qual è la sua idea per il futuro del Pd?

"Non lasciare indietro nessuno, ripartire tutti insieme. Questo era il modello toscano e questa deve essere l’ossessione del Pd.

Faccio parte di una generazione

che ha subito sulla propria pelle le politiche degli ultimi vent’anni che hanno relegato milioni di persone in una precarietà sfrenata. Oggi il tema non è solo la buona amministrazione e qualche pacca sulla spalla a chi sta male, ma cambiare un modello di sviluppo che deturpa l’ambiente e lede la dignità delle persone sul lavoro".

