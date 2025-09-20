Il Pd scende in campo. Campagna a bassi costi : "Ecco le priorità per Prato"

L’umiltà e la tenacia della giovane capolista Marta Logli, l’esperienza e l’autorevolezza dell’ex sindaco Matteo Biffoni, l’impegno del consigliere uscente Marco Martini, le priorità della scuola per Sandra Bolognesi e i temi della sicurezza per l’ex assessora Flora Leoni, l’attenzione per le aree interne dell’outsider in quota Demos Salvatore Bimonte. Suona la carica dei candidati e delle candidate Pd in corsa per le regionali. "Una lista che unisce competenze e innovazione – esordisce il segretario dem Marco Biagioni - C’è tanto di Prato nel nostro programma regionale ma deve esserci anche tanta Toscana a Prato". Certo, la batosta del commissariamento si avverte ancora ma in casa Pd tutte le energie sono convogliate in una direzione sola: fare il miglior risultato possibile il 12 e 13 ottobre. Occhi già puntati su una rappresentanza pratese in giunta, in caso di vittoria di Giani. "Preferiremmo fosse del Pd ma siamo anche convinti della necessità del campo largo: prima di tutto la coalizione". Di fronte 25 giorni di campagna elettorale con una parola d’ordine: basta dividersi. Smorza i toni Logli, schleiniana, laurea in Lettere e tanta militanza. "Non vivo la competizione, soprattutto con Biffoni che è stato il sindaco della mia generazione: questa campagna – precisa – servirà a tutta la città". Una campagna ‘low cost’ con i fondi reperiti da cene e iniziative di partito, dando seguito alla linea di Biagioni sul no ai finanziamenti aziendali dopo il terremoto che ha travolto la giunta Bugetti. "Ora sono le associazioni di categoria a porre il tema". Ciò non toglie che ogni candidato possa decidere di farsi sostenere dai privati. Potrebbe spingersi fino alle elezioni comunali di primavera la linea Biagioni anche sulla massoneria, con l’obbligo per i candidati di autocertificare la propria non appartenenza. "In questo momento storico è bene fare chiarezza". Fra le priorità per Prato, alcuni dei temi ‘caldi’ di questi giorni: dignità e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrasto all’illegalità economica, transizione ecologica e tutela idrogeologico, maggiori investimenti sulle politiche dell’abitare e della scuola, una sanità di prossimità, ribadendo il no all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. "La città è stordita, attraversata da forti conflitti come la violenza su chi sciopera – rimarca Biffoni - Sembra di vivere una ‘tempesta perfetta’: dobbiamo restituire dei riferimenti". E un appello a essere oggi a fianco dei Sudd Cobas arriva da Logli, "per un lavoro dignitoso e sicuro". In campo anche Martini che ricorda come l’aumento dell’addizionale Irpef sia servito a tenere alta l’asticella dei servizi a fronte di una riduzione di risorse nazionali. E poi Leoni che promette di portare la sua esperienza contro lo sfruttamento lavorativo mentre per Bolognesi, già dirigente scolastica, l’obiettivo è l’accesso universale a servizi educativi e istruzione 0-18. Chiude Bimonte, docente del Gramsci – Keynes, che si sofferma sul gap della distanza dalle aree interne.

Maria Lardara