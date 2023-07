Il Pd all’attacco sulla Social Card "Contributo irrisorio. E tanti esclusi"

Sono 2151 i pratesi che beneficeranno della ‘Social Card’, il progetto di sostegno economico varato dal governo per contrastare i rincari dei generi alimentari. A fornire il dato è il Partito Democratico provinciale che contesta le misure del centrodestra nazionale per contrastare la povertà e che ieri mattina si è ritrovato al mercato settimanale in zona Villaggio Gescal per parlare con la cittadinanza e comprendere le situazioni di difficoltà. Presenti il segretario provinciale Marco Biagioni, il deputato Marco Furfaro e il vicesindaco Simone Faggi. A essere contestata è anche la dotazione economica del progetto che prevede una cifra di 383 euro a persona, destinata solo a famiglie con almeno tre componenti e un Isee inferiore a 15.000 euro. "Parliamo di un contributo di un euro al giorno – accusa Biagioni -. Una cifra irrisoria rispetto alle reali esigenze dei cittadini, che nel frattempo però hanno dovuto fare i conti con i tagli alla sanità pubblica e con l’azzeramento del fondo per il contributo affitti e morosità incolpevole da parte del governo Meloni. Questa Social Card esclude poi le giovani coppie, gli anziani soli, e tante famiglie in reali difficoltà economiche". Il deputato Furfaro ha ricordato come grazie al reddito di cittadinanza 742 famiglie pratesi avevano beneficiato del sostegno nel 2022-2023, mentre adesso 250 nuclei sono rimasti scoperti e altri ricevono solo la Social Card. "Noi invece come Pd proponiamo aiuti economici davvero per tutti e in misura adeguata e dignitosa. Poi serie politiche sul lavoro e salario minimo legale a 9 euro l’ora. Sulla sanità, invece, chiediamo che il fondo sia pari al 7,5% del Pil".

Tornando al tema degli affitti, il vicesindaco Faggi ieri ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 200.000 euro da parte del Comune per aumentare la dotazione del fondo per aiutare chi non ha un alloggio di proprietà e si ritrova in difficoltà economica. Non solo. Il Comune userà altri 400.000 euro di residui per portare il fondo alla dotazione complessiva di 850.000 euro.

Stefano De Biase