"Il patteggiamento esclude parti civili"

Il Comune replica agli esponenti di centrodestra che hanno criticato il fatto della mancata costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale nel processo a carico di Patrizia Nocerino, ex presidente dell’associazione "Qua La Zampa", accusata di peculato in riferimento alla gestione del canile Il Rifugio. Nocerino ha patteggiato una pena a tre anni. Restano, però, le posizioni di altri quattro imputati per i quali il gup ha rinviato l’udienza preliminare a luglio. L’Avvocatura del Comune ha spiegato che "il Comune, in qualità di parte offesa, ha partecipato attivamente e fattivamente nella fase delle indagini, fornendo alla procura la documentazione nella propria disponibilità sulla gestione del canile da parte dell’associazione". "Il patteggiamento – spiegano ancora dall’ufficio legale del Comune – non prevede l’azione civile nel giudizio penale. Inoltre anche se la costituzione di parte civile fosse stata possibile, se l’imputata non avesse ottenuto il beneficio del patteggiamento, il Comune avrebbe potuto formulare una richiesta di risarcimento solo dell’eventuale danno di immagine, escludendo invece il danno patrimoniale, il cui vaglio è infatti demandato alla Corte dei Conti". In riferimento agli altri quattro imputati, spiegano ancora dall’ufficio legale, "Il Comune non può costituirsi parte civile in quanto si può rivalere solo sull’ente gestore del canile e non sulle singole posizioni".