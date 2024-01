"Il passaggio è degradato e pericoloso"

"La rampa di accesso pedonale che collega via Stefano Vaj alla rotonda dell’Esselunga e quindi a via Fiorentina nella zona delle Badie è un pericolo". La segnalazione è arrivata al numero Whatsapp del cittadino cronista (337.1063052). Un lettore ha inviato anche un video in cui si vede bene lo stato di incuria e di pericolo del passaggio pedonale. Pochi giorni prima della fine dell’anno la rampa di collegamento era stata chiusa con una transenna e mai effettuati i lavori di ripristino. Il passaggio però è molto frequente e così le persone hanno spostato la transenna e passano ugualmente anche perché l’alternativa sarebbe quella di attraversare a piedi o in bicicletta la rotatoria. Tra i due pericoli, le persone scelgono comunque la via degradata ma protetta dalle auto.

