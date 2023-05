Il parco Alda Merini diventa più verde grazie ad Estra

Nell’ambito del mese della forestazione urbana, ieri è stato inaugurato il primo spazio verde in via Salviati, all’interno del parco Alda Merini. A contribuire all’intervento è stata Estra, con una donazione sulla piattaforma Prato Forest City. L’idea di fondo è stata quella di effettuare donazioni green sulla base dei comportamenti sostenibili dei propri dipendenti, tramite l’utilizzo dell’App GreenApes. Alla fine ci sono stati più di 5.600 spostamenti sostenibili da parte di oltre 100 collaboratori di Estra, che hanno portato a donazioni per piantumare quattro querce dal caratteristico fogliame autunnale rosso, 3 liquidambar styraciflua dal fogliame autunnale color giallorosso, 4 morus fruitless (gialli) e 4 Lagestroemie indaca (rosso) di circa 2 metri.

"Per il raggiungimento degli obiettivi 2030 sono fondamentali le politiche urbane, così come un cambio di passo nelle abitudini di ognuno di noi – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni –. Le scuole e le aziende sono sicuramente tra i luoghi dove è più facile incentivare, promuovere e monitorare le buone pratiche di sostenibilità che si traducono in buone abitudini utili per l’ambiente e per il benessere di ciascun cittadino". "Quella del parco Alda Merini è la prima di una serie di inaugurazioni che vengono fatte in questo mese dedicato ai temi ambientali in riferimento al programma Prato Forest City", aggiunge l’assessore Valerio Barberis. "Abbiamo scommesso sulla sensibilità ambientale dei nostri dipendenti ed essere in questo giardino a toccare con mano i risultati delle loro azioni virtuose e della partecipazione attiva è un motivo di orgoglio – conclude Paolo Abati, direttore generale di Estra -. Tutti, anche con un solo gesto quotidiano, possiamo contribuire a salvaguardare l’ambiente".