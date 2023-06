Il pagamento nella storia Una conferenza con il professor Nigro

Oggi alle 18.30 il Museo di Palazzo Pretorio ospita la conferenza "Comprare e vendere: il problema degli strumenti di pagamento nella nostra storia" a cura di Giampiero Nigro, professore di Storia economica in quiescenza presso l’Università degli Studi di Firenze.

La conferenza fa parte degli eventi collegati alla mostra "L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere", realizzata dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco Datini", in collaborazione con il Museo di Palazzo Pretorio, visitabile fino al 19 novembre 2023.

La mostra, a cura di Angela Orlandi - e​ che fa parte degli appuntamenti della la LIV Settimana di studi della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", inaugurata lo scorso 14 maggio - compie un lungo viaggio all’interno dell’affascinante tema del denaro nella storia, e accompagna il visitatore attraverso un percorso che si articola in varie sezioni: dagli oggetti che possono essere definiti come "moneta prima della moneta", fino a strumenti virtuali come il denaro elettronico e digitale.