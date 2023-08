Il paese sotto choc "Poteva ucciderla Ora chi ci assicura che non accadrà più?"

"Sono trent’anni che vive qui, un po’ strano lo è sempre stato. Nessuno si sarebbe immaginato una roba del genere. È un miracolo che lei non sia morta".

Sono sconvolti i vicini di casa di Pasquale Gilio che ieri poco prima dell’ora di pranzo ha sparato contro un’altra vicina a causa di alcuni screzi legati al passaggio di un cancellino. A parlare sono Giordano e Sandra, che abitano a fianco della palazzina di via del Sabotino a Narnali e che hanno assistito a uno dei tanti battibecchi tra Pasquale Gilio da una parte e la coppia dall’altra.

"Stavamo parlando con loro, quando Pasquale è rientrato – raccontano –. Hanno avuto un mezzo bisticcio, partito per alcuni sacchi neri abbandonati sul retro della casa. Adesso ce ne sono pochi, ma una ventina di giorni fa sono venuti i vigili per lo sporco accumulato tra erba alta, rifiuti e ferraglia. Una situazione esasperante".

Di lì a poco, invece, è scoppiato l’inferno. "Lui è salito in casa – proseguono i vicini – mentre noi siamo andati a pranzo. Dopo poco è sceso, ha discusso con il marito, poi è arrivata la moglie. Le ha detto ’aspettavo proprio te’, ce l’aveva con lei insomma. Onestamente, niente faceva pensare che si arrivasse a questo punto anche se la situazione era diventata insostenibile. Noi abbiamo sempre discusso poco con lui, non era una persona con cui ci si poteva rapportare normalmente. Con mia zia Rosa, che prima abitava dove sta ora la coppia, c’erano stati alcuni screzi. Se dovesse tornare non saremmo tranquilli. Chi ci assicura che non riaccada?".

I vicini lo descrivono come un uomo riservato, schivo, un po’ lunatico. Qualcuno parla di strani episodi, di dispetti tra vicini come tubature dell’acqua danneggiate o cavi dei contatori tagliati. Fatti che si sarebbero intensificati da quando la coppia con la madre di lei si è trasferita nella palazzina. Lo conferma Alessandro, che abita al secondo piano dello stesso stabile, tra l’appartamento della coppia e quello di Gilio. Ora Alessandro vive da solo, ma prima condivideva la casa con i suoi genitori.

"I miei hanno avuto tante discussioni con lui, sempre per motivi futili – spiega – più di una volta ha minacciato mio padre, minacce di morte, però non gli abbiamo mai dato peso, anche se diceva di prendere il fucile. Sembravano cose dette così, solo per intimorire. Nessuno immaginava che avesse un’arma. Invece, guarda che è successo".

"Solo una volta – interviene Giordano – s’era spinto un po’ oltre, dopo una discussione con il padre di Alessandro, e aveva preso un coltello, però anche in quel caso non s’era avvicinato".

"Abitava con una donna orientale. Ogni volta che mi incontrava per le scale, mi diceva che non ce la faceva più. Sembrava esasperata, infatti se n’è andata poco prima della pandemia", aggiunge Alessandro.

"Oltre a lei e alla madre, non abbiamo mai visto nessun altro della sua famiglia. Solo una volta è venuto a trovarlo uno dei figli, un’altra le sorelle, quando la madre è morta. Ci abbiamo vissuto accanto per trent’anni, ma di lui non sappiamo nulla".

Andrea Biagioni