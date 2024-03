Il nuovo distretto socio-sanitario. Domani la presentazione ufficiale

Sarà presentato sabato mattina il progetto del nuovo distretto sociosanitario di Vaiano, il cui ampliamento è alle fasi conclusive. Al centro dell’incontro – alle 10.30, nel salone consiliare di Vaiano – il progetto per una sanità territoriale potenziata.

Il distretto sociosanitario si prepara infatti a diventare "Casa di comunità", la prima a nascere in Provincia. L’iniziativa di sabato sarà l’occasione per conoscere quali saranno i servizi potenziati previsti dal progetto.

A promuovere l’iniziativa, che prevede un confronto aperto con i cittadini, sono il Comune di Vaiano, la Regione, la Società della salute e la Asl Toscana Centro. Dopo l’introduzione del sindaco Primo Bosi e della consigliera regionale Ilaria Bugetti, intervengono l’assessore regionale, Simone Bezzini, la direttrice della Sds Lorena Paganelli, il direttore dei servizi ai cittadini della Asl Claudio Sarti.

La presentazione sarà trasmessa anche in rete sul canale youtube del Comune di Vaiano. Non saranno invece presenti, per scelta, nemmeno fra il pubblico, gli esponenti del Comitato Sanità pubblica e territoriale di Vaiano, un gruppo informale nato con la raccolta firme contro la riforma del 118 e costituitosi ufficialmente dopo il consiglio comunale aperto del 23 maggio 2023. "Il Comitato – spiega la portavoce Luciana Brandi – ha chiesto un incontro con la direttrice della Società della salute, perché per legge è previsto un percorso da fare insieme ai cittadini e alle loro organizzazioni. Alla richiesta avanzata a fine gennaio ora viene letteralmente sbattuta la porta in faccia. La risposta è stata organizzare un evento passerella nel salone comunale senza possibilità di dialogo. Prendiamo atto della mancanza di sensibilità e scegliamo di ricorrere da ora in poi a forme di denuncia pubblica di fronte ad ogni disservizio e inadempienza rispetto ai bisogni del territorio".

Claudia Iozzelli