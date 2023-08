"Il nuovo cartello voluto dal governo? Nessun cliente sembra farci caso"

"Il cartello col prezzo medio regionale? Un provvedimento che non serve a niente". Non usa mezze parole Nicola Piacquadio (foto), presidente provinciale di Faib Prato, l’associazione dei benzinai in seno a Confesercenti, per commentare l’introduzione del nuovo cartello d’avviso per gli automobilisti.

"Non c’è stato un singolo cliente che mi abbia chiesto informazioni né sul cartello né sul prezzo medio – dice –. Da un lato perché probabilmente c’è stata poca comunicazione, dall’altro perché forse non viene nemmeno ritenuto utile".

Ben diversa invece la situazione per i benzinai: "Noi siamo un po’ preoccupati perché non sappiamo come comportarci – prosegue Piacquadio –. Le regole sul weekend non sono chiare, e tanti temono di incappare in sanzioni".

Secondo il presidente di Faib il cartello col prezzo medio regionale "è privo di senso".

"Il costo di benzina e diesel cambia in base a tre fattori – conclude –. ovvero la zona, la concorrenza e le distanze per trasportare il carburante. In alcune zone della Toscana, quindi, ha un costo, in altre è tutto diverso. Pensare che la benzina possa costare uguale in territori profondamente diversi fra loro a livello di concorrenza e conformazione geografica è una pura illusione".