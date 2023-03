"Il nuovo 118 rimane sotto stress" Bosi commenta il mese di prova E appoggia la raccolta di firme

Una situazione "al limite": è così che Primo Bosi definisce il primo periodo di osservazione dopo la riforma regionale del 118, che ha visto una riorganizzazione in tutta la Provincia con quattro automediche a disposizione di tutti e 7 i Comuni e alcuni depotenziamenti a livello locale, come è accaduto a Vaiano, che è passato dall’avere 12 ore di medico a disposizione delle ambulanze a mezzi di soccorso con a bordo solo volontari.

"I dati hanno dimostrato che il sistema è sotto stress – ci ha detto il sindaco Primo Bosi -. Da quando è avviata la sperimentazione, dalla fine di gennaio, non ci sono state criticità ma il sistema dei soccorsi è a saturazione. Da circa due mesi il 118 mi manda ogni mattina il report degli interventi nel Comune di Vaiano, con codice di partenza e di arrivo e tutti i dettagli e devo ammettere che sono molto preoccupato". Preoccupazioni espresse dal sindaco anche in un recente incontro con i vertici della Usl e la Regione.

"E’ evidente poi – continua Bosi – che con i dati di oggi il servizio sarà insufficiente nel periodo estivo, quando le persone in Val di Bisenzio aumentano in modo esponenziale, fra seconde case e visitatori. Ed il problema è di tutto il territorio, perché se l’ambulanza con il medico presente a Vernio, che peraltro può spostarsi anche su Barberino, deve fare un servizio ad esempio su Vaiano, resta scoperta la parte a nord dove magari, contemporaneamente, ci potrebbe essere una necessità. Ho chiesto quindi che venisse almeno assegnato un infermiere per 12 ore a Vaiano, la cosa più fattibile visto che di medici non ce ne sono. La Usl mi ha comunicato che gli infermieri stanno completando la formazione necessaria per il primo soccorso e la decisione sul proseguimento del servizio è stata rimandata di qualche settimana". Un invito, da parte del sindaco, a firmare il documento stilato da Sinistra Unita Val di Bisenzio e dal Pd di Vaiano, i cui volontari sono impegnati, anche oggi, in diverse sedi per la raccolta.

"Solo così la Usl potrà rendersi conto di quella che è la preoccupazione di tutto il territorio – conclude Bosi – quindi invito tutti ad aderire alla raccolta firme in corso. Dopodiché, una volta conclusa la raccolta, si terrà un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, sul tema del 118".

Claudia Iozzelli