Il noir al Terminale con il Mabuse. All’Eden quattro film

Oggi al Terminale alle 21.15 per la rassegna "American film noir: esplorare le ombre, trovare la luce" a cura del Mabuse Cineclub sul grande schermo "I gangsters", il poliziesco di Robert Siodmak del 1946, con Edmond O’ Brien, Burt Lancaster e Ava Gardner, in versione originale sottotitolata in italiano. Noir basato sul racconto omonimo di Ernest Hemingway e uno dei maggiori successi di Siodmak, racconta in flashback la ricostruzione degli eventi che hanno portato all’assassinio di un ex pugile affiliato ad una banda di gangster. Nel 2008 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Al cinema Eden continua la programmazione di Volare, di e con Margherita Buy, con Anna Bonaiuto, Giulia Michelini e Elena Sofia Ricci (alle 16, 18.15 e 21), Un altro ferragosto di Paolo Virzì, il sequel di Ferie d’agosto 28 anni dopo (alle 16, 18.15 e 21) e La sala professori di İlker Çatak, candidato all’Oscar come miglior film in lingua straniera (alle 16, 18.15 e 21). Oggi è chiuso il cinema Pecci.