Il nodo grandi condomini E tante lingue

Un altro fronte caldo per Comune e Alia è quello dei cento grandi condomini della città dove non avviene il corretto conferimento dei rifiuti. Proprio su questi immobili dall’autunno partirà un progetto specifico per cercare di risolvere le errate modalità della raccolta, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e la mancata iscrizione alla Tari di diverse utenze. In ognuno di questi condomini, grazie alla collaborazione degli amministratori e dei referenti di scala, verranno condotte attività di comunicazione e informazione a domicilio, multilingue, anche con il supporto di mediatori linguistici. Verranno inoltre installati cartelloni informativi su modalità, tempi e giorni di esposizione nelle zone comuni e nelle bacheche, oltre a informazioni sull’iscrizione alla Tari e su tutti i servizi gratuiti forniti da Alia, fra cui il ritiro ingombranti.