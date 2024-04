Il nido rinato dopo il mega incendio: "Pronto ad accogliere 53 bambini"

Cinque anni fa, la notte del 25 marzo del 2019, l’incendio che lo divorò. Ora arriva finalmente l’attesa notizia: l’asilo nido comunale Arcobaleno torna con spazi rinnovati, più grandi e all’avanguardia. Sono quasi terminati infatti i lavori di ristrutturazione e risanamento alla struttura gravamente danneggiata dal disastroso incendio originato da un corto circuito all’impianto elettrico. L’asilo nido sarà consegnato a giugno dalla ditta esecutrice. L’investimento è stato di 830mila euro.

Il cantiere è stato visitato in questi giorni dal sindaco Matteo Biffoni e dall’assessora Ilaria Santi insieme alla progettista Diletta Moscardi, responsabile dell’Unità Operativa Edilizia Scolastica del Comune, e alla direttrice dei lavori Veronica Immordino. "Già nel 2019 la struttura era stata interessata da opere importanti per il risparmio energetico distrutte da quell’incendio – spiega il sindaco Biffoni – L’edilizia scolastica e il benessere a scuola per i bambini e i ragazzi di ogni età sono sempre stati una priorità per questa amministrazione, per questo da lì abbiamo colto l’occasione per rinnovare ed ingrandire il nido, che da settembre, alla ripartenza dell’anno educativo, potrà ospitare 53 bambini, compresi i lattanti".

E’ questa la particolarità dell’Arcobaleno potrà accogliere anche la fascia di età a partire dai tre mesi, i piccolissimi, oltre a semidivezzi (6-12 mesi), divezzi (12-24 mesi) e grandi (24-32 mesi), mentre la maggior parte delle strutture accoglie i piccoli a partire dai 6 mesi o da un anno. E’ l’assessore Santi a spiegare come sono stati ripensati gli spazio: "Ci saranno quattro nuove aule, tutte dotate di bagno con fasciatoio e vasini e apertura verso il giardino esterno, oltre ai nuovi spazi della cucina". Ad accogliere i piccoli sarà da settembre un edificio accogliente, luminoso e all’avanguardia. E a basso impatto energetico.

L’intervento ha previsto l’adeguamento normativo del fabbricato, il consolidamento strutturale e il rifacimento degli impianti, oltre alla diversa distribuzione funzionale degli spazi. Sono state realizzate quattro aule, con relativi servizi e spazi polifunzionali, per 53 bambini. La progettazione è avvenuta con particolare attenzione allo studio degli spazi e degli ambienti per l’accoglienza, creando ambienti confortevoli sia per i materiali utilizzati che per le dotazioni impiantistiche, come riscaldamento a pavimento e sistema di ventilazione e ricambio aria. Tutti gli impianti, compreso il piano cottura ad induzione, saranno alimentati elettricamente, dismettendo l’allacciamento al gas metano. Vi sono spazi dedicati all’attività didattica e altri a servizio del personale, oltre che il nuovo blocco cucina per la preparazione dei pasti.