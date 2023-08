Il museo Soffici non va in vacanza

Museo Soffici e villa Medicea aperti per Santa Maria. Il museo dedicato ad Ardengo Soffici è in via Lorenzo Il Magnifico e sarà aperto il 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. L’ingresso costa 3 euro ed è gratuito per i minori di 18 anni e i portatori di handicap. La villa medicea con il parco e la limonaia saranno fruibili a Ferragosto con ingresso gratuito. Per prenotare le visite agli appartamenti e museo telefonare al numero 055.877012.