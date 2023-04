Il museo di Palazzo Pretorio è gratis

Attività per le famiglie e i bimbi, ingressi gratuiti, concerti e iniziative culturali: domani il Museo di Palazzo Pretorio celebra il nono anniversario dalla riapertura, e come da tradizione festeggerà con una serie di eventi aperti a tutti, fino al 16 aprile. Primo appuntamento domani: il Museo festeggia con il biglietto gratuito per l’accesso. Un’occasione unica per ammirare le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi. La giornata è dedicata anche ai bimbi e agli studenti: Palazzo Pretorio estende il suo invito alle scuole di ogni ordine e grado, per partecipare ad attività e visite guidate all’interno del Museo, e nel pomeriggio ha in programma laboratori gratuiti per famiglie con bimbi dai 3 agli 11 anni, per imparare e giocare con l’arte divertendosi.

Sempre domani, la festa si sposta di poche decine di metri presso Palazzo Martini, il Palazzo della Musica, dove alle ore 21, grazie alla preziosa collaborazione con la Camerata Strumentale "Città di Prato" e con la Scuola di Musica Verdi, la Magical Mystery Orchestra si esibirà in concerto: la formazione di circa trenta allievi, sotto la guida del professor Riccardo Galardini, proporrà un repertorio di famosi brani pop sinfonici dei Beatles, con arrangiamenti fedeli ed altri originali, di cui alcuni scritti dagli allievi stessi.