Il Mulinaccio riparte da Ambitour. Sarà una vetrina per gli operatori

La villa del Mulinaccio riparte da Ambitour, l’appuntamento per gli operatori turistici previsto domani per mettere in "vetrina" la Vallata e Montemurlo.

In primo piano le tante opportunità di turismo slow, outdoor, enogastronomia, artigianato, arte e cultura, turismo industriale che la provincia di Prato può offrire ai visitatori.

La Valbisenzio, insieme a Montemurlo, sarà infatti, protagonista domani di una tappa di Ambitour, con un appuntamento organizzato specificatamente per gli operatori turistici allo scopo di far conoscere e promuovere il territorio e le sue risorse.

L’iniziativa è promossa da Anci Toscana con Toscana promozione Turistica e l’Ambito turistico pratese e si inserisce nel progetto per sostenere e qualificare il turismo dei ventotto ambiti della regione. Sul tavolo ci saranno le proposte di turismo slow e outdoor, ma anche l’enogastronomia, l’arte e il turismo industriale. La giornata di domani si pone anche l’obiettivo di sviluppare la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati. Il 24 gennaio, a Prato, si terrà poi l’iniziativa generale dedicata all’intero ambito turistico.

A fare da "base" per la giornata è la villa del Mulinaccio a Vaiano messa di sposizione dal sindaco Primo Bosi e dall’assessore al Turismo Beatrice Boni.

La splendida dimora cinquecentesca del Sassetti torna così a ospitare un evento pubblico dopo la tragica alluvione del 2 novembre scorso che l’ha danneggiata pesantemente. Si comincia alle 9.30 con i saluti istituzionali e la presentazione dell’attività dell’Ambito turistico.

A introdurre la giornata saranno i rappresentanti di Anci Toscana, Toscana promozione turistica e Fondazione sistema Toscana. Dopo la visita della villa, il tour partirà con destinazione Cantagallo.

Qui è prevista la tappa al ponte dell’antica Rocca di Cerbaia per raccontare la storia dei conti Alberti con le memorie dantesche e poi al museo all’aperto di arte moderna di Luicciana.

Segue il pranzo al circo della Luna di Vernio per conoscere le specialità della Vallata e la visita al Mumat, l’originale museo delle macchine tessili. Ci si sposta poi a Montemurlo con la visita al birrificio I due Mastri per conoscere anche i prodotti della filiera corta e la tappa alle cantine del Marchese Pancrazi e la visita alla Villa di Bagnolo.

Alle 17.30 è prevista la conclusione con il ritorno alla villa del Mulinaccio.