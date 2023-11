"Il Mostro della Spazzatura: Uno Spettacolo Teatrale per Bambini e Famiglie"

Domenica prossima alle 16 – nell’ambito del programma di "Dolce Vernio" – all’ex Fabbrica Meucci si aprirà il sipario sullo spettacolo per bambini e famiglie "Il Mostro della spazzatura", a cura della compagnia teatrale Chùmbala Cachùmbala. Attraverso il teatro di figura si indaga in modo divertente sul problema dei rifiuti e la salvaguardia ambientale. In un paesino con abitudini negative rispetto alla raccolta dei rifiuti, nasce un mostro che si nutre di spazzatura e prova a conquistare il mondo. Ci sarà qualcuno che aiuterà le persone a cambiare le abitudini e a cacciare il mostro. Di e con Carolina Cifuentes Dominguez e Paolo Iorio.

Al termine sarà presente Jacopo Minuzzo con la sua La Bottega del Miele. Prenotazione su www.visitvalbisenzio.it.