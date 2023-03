"Il monumento ai caduti? Dico la verità ai poggesi"

La nota del comitato Palandri sui lavori nella piazza XX Settembre riporta incredibili falsità. E merita risposte dettagliate perché i cittadini hanno diritto a non essere ingannati.

Nessuno mette in discussione il monumento ai caduti. Nessuno vuole "demolirlo". Quel marmo è radicata memoria di chi ha dato la vita per la Patria, celebra la Resistenza al nazifascismo, è forte simbolo di pace. In ogni ricorrenza ufficiale è lì che ci ritroviamo. Ma lì, purtroppo, non abbiamo quasi mai visto i partiti di questa destra (speriamo di vederli in un prossimo 25 aprile). Perché mentire?

Proprio per evidenziare il valore dell’opera, nel 2016 il Comune pubblicò un volume, curato da Luigi Corsetti e Barbara Taverni, presentato il 21 ottobre di quell’anno in un convegno storico sul "culto dei caduti della grande guerra". E l’attuale amministrazione, guidata da Puggelli, nel 2019 effettuò una radicale pulizia e manutenzione straordinaria. Prima di offendere perché non informarsi? Perché mentire?

Sui lavori oggi in corso, nessuno intende "demolire" quel monumento o svilirlo. Si tratta solo di spostarlo di pochi metri per arricchirne, nella nuova piazza, visibilità e valore. Perché mentire?

La ricostruzione della piazza XX Settembre, distrutta nel marzo 2015 dalla tempesta di vento, vide un lungo percorso partecipativo. Ci furono anche alcune assemblee, molto partecipate, nel giugno e nel settembre 2015. Qui vennero presentate, e approvate con i cittadini, le linee guida su cui è stato poi impostato il capitolato per il concorso di idee svolto nel 2017. Quindi i cittadini sono stati coinvolti nel percorso della nuova piazza (punti di aggregazione, area giochi, chiosco, area verde anti calore estivo, passaggio verso le scuderie, parcheggi per zona commerciale e Poste …). Perché mentire sostenendo che si vuole "distruggere" ciò che invece si vuole solo cambiare? Si tenga anche presente che nel capitolato è scritto (punto d): "Miglioramento dei valori scenici, architettonici e ambientali dell’area attraverso la valorizzazione del monumento ai caduti e attraverso la realizzazione di ulteriori elementi d’arredo". Perché mentire? Perché accusare Puggelli di voler "offendere" la memoria dei caduti?

Al concorso di idee (apprezzato da categorie e Ordini) parteciparono, da tutta Italia, 23 studi: a dimostrazione dell’interesse suscitato. Della commissione per valutare i progetti, fece parte un autorevole rappresentante della Soprintendenza che ha seguito tutto l’iter. Perché mentire lasciando credere che la Sovrintendenza nulla sappia?

Sulla "fine che faranno i lampioni in ghisa a tre palle" stendiamo un velo pietoso. Il comitato Palandri dimostra di non conoscere la realtà: quei lampioni non ci sono più (sic) dal maggio 2017. Da quando furono tolti, anche in seguito alle tante richieste dei cittadini, perché quel sistema di illuminazione, non più riparabile per l’usura, presentava seri problemi di sicurezza e non garantiva sufficiente luminosità. Perché mentire, perfino sulle "palle" sgonfiate da tempo, a costo di una figura così imbarazzante?

Marco Martini

Sindaco di Poggio a Caiano

dal 2008 al 2018