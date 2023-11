Il mezzo storico dell’Esercito per aiutare gli alluvionati

Il mezzo era lo stesso usato dall’Esercito italiano durante l’alluvione del 1966 a Firenze. Ma per i residenti di Vaiano flagellati dal maltempo in questi giorni non è stato un viaggio nella macchina del tempo. Perché l’OM CL-52 è stato portato in strada per caricare materiali e dare una mano agli alluvionati da Massimiliano e Claudio Crapanzano, appassionati di storia e di mezzi militari d’epoca di Vaiano, che hanno deciso di dare una mano ai loro concittadini mettendo in strada un mezzo ancora potente e versatile nonostante gli anni.

E così il veicolo con rimorchio ha cominciato a girare per le strade del paese, raccogliendo rifiuti e altri materiali che le persone non potevano muovere. Ugualmente fecero i militari, che scesero nelle strade di Firenze con quegli stessi mezzi nei giorni del novembre 1966, dopo l’alluvione.

Claudio e Massimo Crapanzano sono molto noti a causa della loro passione per la storia e per le avventure con questi mezzi d’epoca. A luglio scorso in particolare hanno preso parte al raid Gela-Milano, sulle strade della Liberazione, effettuato con una jeep risalente alla seconda guerra mondiale. Stavolta però la missione era tutta solidale.

Fabrizio Morviducci