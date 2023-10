Il mese della prevenzione. Lotta al tumore al seno: "Prevenzione rafforzata"

Ottobre è il mese dell’anno dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La responsabile degli screening oncologici dell’Asl Toscana Centro, dottoressa Rosalba Guadagno, ricorda l’importanza della diagnosi precoce, ovvero della identificazione di lesioni mammarie nella fase iniziale, quando cioè le dimensioni sono ancora limitate e non sono comparsi sintomi. Circa l’80-90% delle donne con neoplasie di piccole dimensioni possono guarire completamente. In quest’ottica agisce il programma di screening, a cui sono dedicate le radiologie senologiche di Prato, Pistoia, Pescia ed Empoli, mentre nell’area Fiorentina lo screening è affidato a Ispro. Con i fondi del Pnrr sono stati acquisiti due mammografi di ultima generazione, uno per Prato e uno per Pistoia, dotati di sofisticate tecnologie per la diagnostica e l’interventistica senologica. Per ciascun ambito territoriale dell’Asl - Prato, Pistoia, Pescia ed Empoli - è stato nominato un direttore di struttura di radiologia senologica con conseguente riorganizzazione della rete. Il coordinamento dell’area della radiologia senologica è stata assegnata al dottor Maurizio Bartolucci. A Prato alla dottoressa Anna Cruciani è stato affidato l’incarico per la direzione del Centro di Prevenzione Oncologica Eliana Martini.

Attraverso il programma di screening, le donne vengono invitate ogni due anni tramite lettera postale a sottoporsi gratuitamente ad una mammografia. Fino a qualche anno fa gli inviti erano rivolti alle donne tra i 50 e i 69 anni mentre oggi, come indicato dalla Regione Toscana, nella nostra Azienda è previsto l’invito anche delle donne più giovani, tra i 45 e i 49 anni (in questo caso con cadenza annuale), e di quelle di età compresa tra i 70 e i 74. Il numero di mammografie di screening di primo livello effettuate nei 4 presidi nel corso del 2022 è stato di circa 32.500 esami, cui si aggiungono gli approfondimenti di secondo livello con valutazione ecografica e l’eventuale agobiopsia. Nelle sedi di Prato, Empoli e Pistoia vengono effettuate particolari biopsie sotto guida mammografica di reperti anomali identificati alla mammografia con mammografi di ultima generazione .

La rete delle strutture di senologia garantisce, infine, il completamento diagnostico in caso di neoplasia mammaria accertata con prestazioni di terzo livello come la Risonanza Magnetica mammaria a Prato e Pescia.