Il mercato ora parla straniero Sempre meno i banchi storici "Prato torni sinonimo di qualità"

Un mercato a macchia di leopardo. Cento le rinunce di commercianti arrivate solo nell’ultimo periodo e ora gli ambulanti che hanno sulle spalle oltre 40 anni di attività chiedono a gran voce di essere ascoltati. Il mercato rionale più grande della Toscana ha voglia di tornare ai fasti di un tempo, negli anni in cui i clienti erano disposti a prendere il treno per venire a fare shopping al mercato di Prato, dove i clienti non sono mai mancati tanto da arrivare anche da fuori città. Ora non è più così. Si sa i tempi cambiano, ma le forze e le potenzialità ci sono ancora per tornare ad essere quello che un tempo era un punto di riferimento per il commercio ambulante regionale.

La revisione portata avanti di recente dall’amministrazione ha dato frutti soltanto per un primo periodo. La realtà è complicata: gli italiani, molti dei quali arrivati alla soglia della pensione, preferiscono lasciare il posto e il tourn over parla sempre più straniero. Il risultato in alcuni punti di piazza del Mercato Nuovo è una casba di colori e cartelli affissi alle bancarelle che invitano ad acquistare l’oggetto al prezzo più basso: appena uno, due, tre euro addirittura 50 centesimi per un capo. Banchi senza passato che paradossalmente riescono ad ottenere posti migliori durante la riassegnazione mattutina che viene fatta ogni lunedì in seguito ai molti posti lasciati vuoti da chi ha deciso di alzare bandiera bianca.

Basta fare un giro per i banchi del mercato per rendersi conto di come sia cambiata la situazione rispetto a qualche anno fa: "Si guardi intorno e giudichi lei. Noi la merce la paghiamo e anche cara, non so come facciano altri ad applicare certi prezzi", dice appoggiato al furgone uno dei primi ambulanti di Prato. "Da quanto ci sono? Credo che la mia sia la licenzia più vecchia della Camera di commercio. Lo sa come mi chiamano? Il diavolino veste Prato, ma oggi è tutto differente, è diminuita la qualità e questo si sconta in termini di presenze". Vede positivo e nonostante i suoi 45 anni all’attivo a smontare e rimontare il banco all’alba, ci crede ancora Renzo Pacini impegnato nella vendita di biancheria intima: "Prato ha grandissime potenzialità - dice - . Negli anni Sessanta venivano da fuori città per comprare e il lunedì mattina era un rito. Purtroppo con l’ingresso di tanti banchi poco qualificati si è abbassato il livello, non ci possono essere decine di ambulanti che vendono capi a due euro. Questa presenza andrebbe regolamentata. In una certa misura sono utili anche stand con merce a basso prezzo perché ci permettono di tenere testa a colossi della grande distribuzione, ma non possono essere la maggioranza perché così si svilisce il nostro impegno". La ricetta esiste: "Siamo a disposizione per essere ascoltati e per dare consigli - aggiunge Franco Masini titolare di un banco di abbigliamento dagli anni Ottanta -. Il mercato ha regole tutte particolari che solo chi lo ha vissuto da decenni conosce. Come è stato riorganizzato non va bene, ci sono spazi enormi tra alcuni banchi e un agglomerato tra altri. Questo non funziona per nessuno".

Gli ambulanti lo sanno bene che il posto giusto a fine giornata fa la differenza: "Quando c’è la Palla grossa ci spostano, in quei giorni non vendiamo niente rispetto al normale, perdere giornate di lavoro è un problema di questi tempi", aggiunge Masini. Anche Edi Nocenti ha sulle spalle una lunga esperienza: "Per il numero di banchi attuale questa area è troppo dispersiva - spiega -. Ci sono intere zone vuote e anche la qualità si è abbassata troppo, in tanti hanno lasciato e come dare loro torto?". Il lunedì mattina il mercato di Prato è un rito: le potenzialità ci sono e anche la volontà di chi, dopo 40 anni di lavoro, ci crede ancora e ha la voglia di dare il proprio contributo per rialzare un segmento importante del commercio. Non è ancora troppo tardi.

Silvia Bini