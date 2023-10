Il mercato non decolla. Via Giordano cambia e diventa hub sociale: "Ennesimo fallimento"

Il mercato coperto di via Giordano nato all’interno dell’ex follatura Forti, cambia pelle. Una marcia indietro dettata dall’oggettiva impossibilità di far decollare un’idea che di fatto è rimasta - dopo un fallimentare periodo sperimentale - solo sulla carta. Con una delibera di giunta è stato approvato il progetto ’Zero Positivo per funzionalizzare gli spazi del mercato metropolitano come hub dell’innovazione sociale’, ossia il mercato diventa un contenitore di attività dedicato "a sperimentare e attivare azioni inclusive e di animazione sociale". Uno spazio che dovrà contenere funzioni del settore socio-sanitario (potrà essere sede ad esempio di consultori, punti di informazione) e dedicate ai ragazzi dalle fascia tra 6 e 18 anni, con un focus particolare per le attività tra 12 e 18 anni. Potrebbe ad esempio essere il nuovo contenitore del Punto Luce di Save the Children che si trova in via Filzi. L’idea del Comune è cercare un gestore di livello nazionale con le spalle abbastanza larghe da organizzare attività di spessore negli spazi del Macrolotto zero. Inoltre lo spazio era stato pensato senza impianto di riscaldamento proprio perché avrebbe dovuto ospitare banchi alimentari e quindi chi prenderà in gestione l’ex capannone industriale dovrà accollarsi anche le opere di adeguamento.

"Preso atto che la funzionalità del mercato urbano era complicata e non c’è stata risposta, abbiamo chiesto alla Regione di rifunzionalizzare lo spazio e abbiamo ottenuto possibilità di rimodulare le funzioni da inserire all’interno dell’immobile - spiega il vicesindaco Simone Faggi -. Con l’hub sociale lanciamo un’idea innovativa di coprogettazione rivolta a soggetti di caratura importante ai quali chiediamo una progettualità complessiva di riempimento di contenuti. Chiediamo anche un investimento strutturale per arrivare ad avere la parte relativa al riscaldamento che ora manca".

L’idea del Comune è quella di avvicinare persone, interagire con il territorio, portando funzioni pubbliche in un quartiere dove di fatto ce ne sono pochissime. Una cambio di rotta che non è passato inosservato all’opposizione. Pronta l’interrogazione di Daniele Spada, capogruppo della Lega: "L’ennesimo fallimento, con relativa spesa a carico dei cittadini, della coppia Biffoni-Barberis. Per questo, i tanti argomenti utilizzati in occasione dell’apertura dell’ex mercato coperto del Macrolotto suonano come una farsa – dice Spada –. Apprezziamo il tentativo della giunta di richiamare il conte Raffaello Mascetti di Amici Miei, nel cercare di spiegare le nuove funzioni previste per l’ormai ex mercato coperto. Ma chiediamo di sapere a cosa servirà perché i pratesi devono saperlo con chiare e semplici parole".

Silvia Bini