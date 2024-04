Il mercato domenica torna a Chiesanuova con 50 banchi

Il mercato di Chiesanuova concede il bis. Dopo il successo di presenze dell’edizione di novembre scorso tornano i banchi per le strade di via dei Gobbi, nel cuore della frazione. Organizzato dal consorzio "Il Mercato" di Confesercenti Prato, l’appuntamento è per questa domenica, 14 aprile: i banchi saranno presenti per tutto il giorno, dal mattino fino al tardo pomeriggio. Oltre cinquanta gli stand dislocati lungo via dei Gobbi per un assortimento che va dall’abbigliamento alle calzature, dai fiori ai giocattoli, articoli per la casa, cosmetici e tante specialità alimentari da gustare per strada o da portare via. "Un’allegra confusione che metterà insieme la tradizione alle ultime novità", spiegano da Confesercenti Prato, con i tanti banchi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, casalinghi e banchi di alimentari ad animare la giornata. Insomma, un’occasione per una domenica diversa dal solito e per cogliere l’opportunità di uno shopping di qualità e a prezzi contenuti, come ricordano da Anva Confesercenti. "Il mercato di domenica è un evento molto atteso nella frazione di Chiesanuova e sarà sicuramente una bella giornata di socialità, di divertimento e ci auguriamo anche di acquisti – commenta il presidente di Anva Confesercenti, l’associazione degli ambulanti di Confesercenti Prato, Massimo Castellani -. Proprio come successo lo scorso novembre, ci aspettiamo una nutrita presenza di cittadini a Chiesanuova per fare shopping di qualità, trascorrendo del tempo in compagnia. Una ricetta molto apprezzata a Chiesanuova, e più in generale nelle varie frazioni del territorio, a cui noi di Anva Confesercenti teniamo particolarmente".