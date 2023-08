IL MERCATO

Niente vacanze per la filiera corta. Oggi dalle 7.30 alle 12.30 in piazza del Mercato Nuovo con Terra di Prato si può fare la spesa a chilometro zero, con le bancarelle dei produttori locali: frutta e verdura di stagione, formaggi e tanto altro. Sono inoltre aperte le prenotazioni per una simpatica iniziativa in programma sabato prossimo:

il laboratorio per bambini sulla passata di pomodoro. Guidati da esperti, impareranno i segreti della cucina e porteranno a casa un vasetto

di prelibata passata fatta da loro. Appuntamento sabato 26 agosto alle 10 al mercato, Per prenotare basta un messaggio su whatsapp al numero 340 275 8633