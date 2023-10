Il meeting della rete Ready arriva in città

Torna in Toscana il meeting annuale delle pubbliche amministrazioni che aderiscono alla Rete Re.A.Dy, la rete contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Il meeting si terrà proprio a Prato: nelle giornate di oggi e domani al Museo del Tessuto sono attese decine di rappresentanti di enti pubblici, fra Comuni, Province e Città metropolitane provenienti da tutta Italia. Oggi Re.A.Dy è una rete che conta più di 300 partner e la Toscana, con oltre 90 amministrazioni aderenti, risulta di gran lunga la Regione italiana maggiormente rappresentata in questa organizzazione, nata per promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento dei diritti delle persone Lgbtqia+.