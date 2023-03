Il meccanotessile si prepara per il ritorno di Itma

Il meccanotessile si avvia all’appuntamento con Itma, la fiera internazionale del settore a Milano dall’8 al 14 giugno, con una buona performance sia nella produzione che nell’export. "Arriveremo a Milano con grandi investimenti dal punto di vista tecnologico - spiega Massimo Becheri, coordinatore del gruppo meccanotessili della sezione metalmeccanica di Ctn - Abbiamo avuto molti riscontri sul mercato italiano: industria 4.0 ha spinto i clienti a rinnovare il parco macchine. Sarebbe bene che il contributo venisse riproposto, nel 2023 è stato ridotto del 50%. Soprattutto ora che molte lavorazioni stanno rientrando dall’estero". "In questo momento i mercati esteri risentono di una certa flessione per per le manovre finanziarie che bloccano l’operatività delle banche estere e l’inflazione alta che fa diminuire i consumi". Ad Itma le aziende di Prato saranno presenti "con macchinari capaci di dare una mano alla sostenibilità, di contenere i consumi e caratterizzati da una maggiore digitalizzazione". Anche il meccanotessile ha fame di personale: "Abbiamo fatto accordo con il Buzzi ed il Marconi perché siamo consapevoli che più andiamo avanti e più avremo bisogno di personale formato, oggi difficile da reclutare".

Sa.Be.