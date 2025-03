Il "Margherita Bandini". Imprenditrici premiate

Quattro aziende pratesi hanno ricevuto il Premio Margherita Bandini Datini, giunto all’undicesima edizione. L’appuntamento è stato organizzato dai coordinamenti femminili di Confartigianato Donne Impresa Prato, Cna Impresa Donna Toscana Centro, Terziario Donna Confcommercio e Impresa Donna Confesercenti.

Il tema di quest’anno era "Oltre il genere: la scienza al servizio della parità" ed ha visto come ospite la scienziata pratese Antonella Fioravanti, intervistata dalla giornalista Giulia Ghizzani.

A vincere sono state Agnese Longo e Martina Materassi de La Bottega delle Lingue (Confcommercio); Rossella Vaiani di Homo Snc (Confartigianato); Claudia Chiti di Sotto la Palma Travel Agency (Confesercenti) e Greta Cherubini di AnticoFeudo Alpacas (CNA).

"La Bottega delle Lingue" rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che vogliono imparare una nuova lingua o perfezionare le conoscenze. Homo Snc: Rossella Vaiani entra giovanissima nell’azienda fondata dal padre Bruno nel 1979, assumendone fin da subito la gestione amministrativa. La Homo snc, è punto di riferimento nell’abbigliamento da lavoro.

Sotto La Palma Travel Agency: "Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato", è la filosofia di Sotto la Palma, che dal 1998 trasforma ogni viaggio in un’esperienza unica e su misura. Antico Feudo Alpacas da 13 anni un’attività di impresa di valorizzazione della filiera tessile in Val di Bisenzio, supportata dalla tradizione laniera ed innovata dall’inserimento di un animale da fibra nel territorio rurale che la circonda.