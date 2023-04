Il mare e la scienza Cinque mesi in viaggio contro l’inquinamento

di Roberto Baldi

Come l’Ulisse omerico "…e volta nostra poppa nel mattino, de’ remi facemmo ali al folle volo". Valerio Bardi e Lorenzo Cipriani, 64 anni il primo e 51 il secondo, skipper con la voglia del mare coltivata insieme fra le onde di tutto il mondo, salperanno oggi dal porto di Viareggio per andare a esplorare l’universo terracqueo e farvi ritorno il 20 settembre dopo aver incontrato luoghi e persone, onde e venti, tempeste e tramonti rosso fuoco, governando il Milanto di Valerio Bardi, uno sloop di 14 metri che li accompagnerà come casa viaggiante. C’è dentro il gusto della scoperta nel mondo di pirati e bucanieri verso le antiche rotte del Mediterraneo dove sono nate le storie alla base della nostra cultura, scendendo lungo il mar Tirreno in Sicilia e attraverso lo Ionio fino in Grecia per navigare fra le isole dell’Egeo fino a Fetthiye, raggiungere Rodi, Creta per tornare indietro facendo sosta in Sicilia, Sardegna, Isole Baleari, ritorno a Viareggio.

Alla base del fantastico periplo, in cui confluiranno anche ospiti selezionati in quattro per volta nell’arco di 12 tappe, anche una seria ricerca scientifica rivolta all’inquinamento prodotto dalla plastica, già delineato in un libro scritto da Lorenzo Cipriani ("Il respiro dell’Oceano") storico dell’arte, ricercatore di biologia e skipper con 25 anni di esperienza in mare.

L’iniziativa dei due che porta il nome "Art Odyssey 2023 alla scoperta degli archetipi della nostra civiltà", si abbinerà al progetto Microplasmed in collaborazione con il dipartimento di biologia università di Firenze sullo studio dei microrganismi marini, in particolare le triglie dei fondali, che disgregano le microplastiche e possono diventare un salvacondotto per il domani ecologico.

Già oggi la natura sta dando una sua risposta attraverso questi studi che hanno individuato il potere di microorganismi "digeritori" appunto di microplastiche. Per questa edizione dell’Art Odyssey la barca Milanto ha stretto una partnership con GPA Partners, società di ingegneria nata negli anni ’80 che costituisce un’importante realtà nel panorama delle società di ingegneria, fra le prime in Italia.

Un primo viaggio era stato fatto nel 2020 ma diventò un’epopea, complice l’inaspettata pandemia che sorprese gli equipaggi in mezzo all’oceano in Polinesia. Adesso questa nuova avventura che ha già ottenuto vaste adesioni nel segno della riscoperta ecologica, ma anche di un vissuto dove intorno c’è solo oceano e davanti una linea d’orizzonte che non suggerisce distanze ma solo sconfinata vastità con il permesso solo di sognare, con difficoltà annesse e connesse.

I due skipper sono già pronti a emozioni nuove, spengendo i cellulari e accendendo la mente, lontano dal sonno della scuola, il rumore delle discoteche, il naufragio di tanti piccoli "io" nella rassegnata quiete del "noi", con il calore della nostra città nel mare dei silenzi.

Per chi seguire il viaggio dei due dal profilo instagram lorenzo.roundtheworld. Buon viaggio, intrepidi.