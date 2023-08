"Il mantra Pd: tutta colpa del governo"

Fra i progetti presentati dal Comune all’interno del Pnrr troviamo pochi e piccoli interventi - piste ciclabili, passerelle, giardini delle scuole, Gualchiera di Coiano - che pur essendo di per sé meritevoli sono del tutto inadeguati a proiettare la città verso una prospettiva di sviluppo. Per fondi Pnrr e progetti presentati e approvati Prato è tra le ultime città capoluogo di provincia in Italia. Si poteva fare molto di più e molto meglio. Il Pnrr era un’occasione unica per cambiare il volto della città, ma la nostra amministrazione si è fatta trovare drammaticamente impreparata. Un errore imperdonabile che trova origine non tanto nell’incapacità di strutturare tecnicamente progetti validi ma nella mancanza di visione strategica e collegamento con la realtà. A parte qualche sporadica e velleitaria allucinazione urbana (Macrolotto Zero come nuova via Tortona, Urban Jungle, Carbon Neutral bla bla) negli ultimi nove anni la giunta Biffoni non ha prodotto uno straccio di piano strategico per il territorio che abbia senso. Per il Pnrr il Comune ha prodotto 24 schede progetto: dalla riqualificazione dell’area ex Banci, alla riforestazione della città, a Villa del Palco sede "di un laboratorio ecologico, economico e sociale...". Poche idee che si rifanno ai temi della circolarità e della sostenibilità, ma che non rispondono ad una domanda semplice: su quali punti di forza si baserà la nostra capacità di essere attrattivi? In questi giorni Biffoni e il Pd stanno attaccando il Governo Meloni, a detta loro responsabile di aver tolto fondi fondamentali per il futuro di Prato: sarà la loro strategia per chiudere questo secondo mediocre mandato e affrontare la prossima campagna elettorale. "Se non abbiamo fatto nulla, è colpa del Governo Meloni" è il mantra che ripeteranno.

Jonathan Targetti

Imprenditore, blogger