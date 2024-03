Il Manchester perde il match. E la chance di tentare la vetta

Cade il Manchester nel campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. Una battuta d’arresto inattesa quella della seconda della classe, giunta col punteggio di 3-2 nella sfida contro il Culligan, squadra di metà classifica. Un ko che significa dare alla capolista Beyfin Rocca Tedalda la possibilità di andare in fuga verso la vittoria del girone. La capolista ha infatti due lunghezze di vantaggio sul Manchester e in caso di vittoria al Parrocchiale di Mezzana nel match contro il Panchester United, allora si ritroverebbe a +5. A quel punto sarebbe l’assoluta favorita, anche perché la terza, i Real Mentescarsi ha sei punti di ritardo dalla vetta e un match in più, quello perso proprio contro la Prato Ecologia. In questo caso la battuta d’arresto è più comprensibile, anche perché parliamo della settima in classifica che fra alti e bassi è riuscita a fermare anche squadre di vertice. Chi spreca la chance di avvicinarsi al podio è il Mezzana Club che perde 3-1 contro Le Barbie 1312. La quarta comunque ha ancora una sfida da recuperare. Questi gli altri match dell’ultima giornata: il Miaf cade 7-2 al cospetto dell’FChill, il Naif batte di misura 4-3 l’Aggarganella, mentre il Puccini espugna 5-4 il terreno di gioco de La Briglia. Da giocare anche Desturbo - Ginga Futebol Clube, partita di metà classifica fra due squadre che vorrebbero avvicinarsi alle zone nobili del torneo.