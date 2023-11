Il maltempo fa saltare gli spettacoli al Met, al Politeama e a Viaccia

L’ordinanza del sindaco Matteo Biffoni che ha stabilito la sospensione e il rinvio di ogni forma di spettacolo dal vivo da ieri fino alle 17 di oggi ha fatto saltare la replica dello spettacolo Ferdinando nel cartellone del Metastasio; la replica di stasera sarà confermata o annullata in giornata. Il Met ha deciso anche di annullare laboratori collaterali: sono rimandati a data da stabilire gli incontri al Fabbricone di oggi con Gianfranco Capitta e di domani con Elena Pirazzoli, parte del progetto ’Il Fabbricone. Il teatro e la Città’. Per la replica di "Ferdinando" annullata, i possessori di bigliettoabbonamento possono contattare la biglietteria del teatro per il rimborso entro il 30 novembre. Al Politeama è stato rimandato al 22 dicembre alle 21 lo spettacolo di danza "Giulietta e Romeo" con la Compagnia Balletto di Roma con Carola Puddu e Paolo Barbonaglia, che era previsto per stasera. Anche la rassegna Sounds on Friday è stata costretta ad annullare il concerto di stasera di Conversas Brasileira che sarà riproposto l’1 dicembre alle 21.30. Restano invariate le date degli altri due concerti (17 e 24 novembre).