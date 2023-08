Il Lungobisenzio torna a tingersi di "azzurrino"

Torna a tingersi di azzurro, anzi, "azzurrino", il Lungobisenzio. Lo stadio pratese, infatti, a settembre ospiterà la Nazione italiana under 19. E sarà un settembre intenso per le squadre giovanili della Nazionale, con 5 squadre impegnate complessivamente in 11 incontri tra amichevoli e tornei. Reduce dalla convincente vittoria con l’Albania, l’Under 19 cerca conferma: giovedì 7 settembre (ore 16.30) gli Azzurrini affronteranno l’Irlanda del Nord, mentre lunedì 11 settembre (ore 16.30) se la vedranno con i Paesi Bassi. I due match si giocheranno a Prato. Il Lungobisenzio, lo ricordiamo, a marzo aveva ospitato l’under 20 dell’Italia, nella sfida contro la Germania valida per la Elite League.