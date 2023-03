Il libro di Issa Watanabe E domenica torna la giornata del fumetto

In biblioteca Lazzerini sabato alle 10 ci sarà l’incontro con Issa Watanabe, autrice e illustratrice di fama mondiale per la prima volta in Italia. L’autrice parlerà della genesi del suo libro senza parole Migranti, vincitore di numerosi premi internazionali che racconta l’esperienza della migrazione con una grande potenza evocativa e condividerà l’esperienza fatta nelle scuole di Francia, Spagna e Messico affrontando con i bambini temi come la morte, la solidarietà, l’ingiustizia per sviluppare il dialogo e l’empatia. A cura della libreria per ragazzi "Le storie della Mippa". L’incontro si rivolge principalmente a insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma è aperto a tutti. Domenica 5 marzo alle 16, secondo appuntamento del ciclo Fumetti in biblioteca: alla scoperta di storie e personaggi dei fumetti con letture e laboratori per bambini da 8 a 11 anni, a cura dell’Associazione Araba Felice. Domenica in programma Ariol, un asinello come te e me: lettura animata da "Ariol. Un piccolo asino come te e me" e laboratorio di fumetto. Ariol è un asinello azzurro con gli occhiali che vive in periferia con il suo papà e la sua mamma. Il suo migliore amico è un maiale ed è innamorato di una compagna di classe...