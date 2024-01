Il libro di Ciattini e la solidarietà agli alluvionati

Anche i bellissimi scatti di Firenze con le ali di Giovanni Ciattini, giornalista fiorentino che per tanti anni ha lavorato nella redazione di Prato del Tirreno di cui è stato anche caposervizio, hanno contribuito alla raccolta di fondi del Comitato Prato Pro Emergenze della Protezione Civile per i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre: i proventi della vendita prenatalizia del libro fotografico realizzato da Ciattini sono infatti stati consegnati ieri dall’autore in Palazzo comunale alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, del presidente del Comitato Pro Emergenze Daniele Rosati e del responabile della Protezione Civile Sergio Brachi. Firenze con le ali (casa editrice Apice libri), patrocinato da Lipu e Legambiente oltre che dal Comune di Prato, è il primo libro di Ciattini che, oltre ad essere un giornalista professionista che per molti anni ha lavorato nella redazione pratese de Il Tirreno, è anche un appassionato di fotografia naturalistica dedicata agli uccelli e ai luoghi d’arte: la bellezza che abbina arte e natura. Giovanni Ciattini sta attualmente lavorando al secondo libro, dedicato proprio a Prato, città alla quale è prodondamente legato.