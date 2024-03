Il lavoro delle generazioni future tra big data e machine learning

Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione senza precedenti, grazie in particolare all’innovazione tecnologica che sta interessando tutti gli aspetti della nostra società. Andando a confrontare più ricerche effettuate negli ultimi tempi si ipotizza che i maggiori ambiti professionali del futuro saranno legati all’analisi dei Big Data, al marketing, alla sicurezza digitale, all’intelligenza artificiale, alla robotica e alla sostenibilità ambientale; infatti le attività produttive devono tenere conto di quest’ultimo aspetto. Il primo tipo di lavoro di cui vorremmo occuparci, a causa della sua crescita esponenziale soprattutto per l’uso che ne fanno le aziende, sono i Big Data: una quantità enorme di dati immagazzinati sul web, complessi da analizzare e da comprendere.

Questi vengono forniti da tutti gli utenti in rete, vengono raccolti ma sono talmente tanti, veloci e di varia natura che hanno bisogno, per essere interpretati ed utilizzati in ambito marketing, di un analista specializzato che tenga presente i 5 parametri di analisi fondamentali, le 5 ’v’: volume, velocità, variabilità, veridicità e valore. È importante per il mercato che i dati vengano analizzati velocemente e altrettanto rapidamente tradotti in strategie di marketing. Sempre legato all’ambito dei dati sul web si collega la cyber-security, cioè la protezione dei propri dati riservati. Molte aziende si affidano ad hacker etici per testare i loro sistemi di sicurezza: se l’hacker riesce a ’bucare’ il sistema, significa che questo deve essere migliorato. Ciò ci porta a ritenere che gran parte degli impieghi futuri saranno volti alla tutela della privacy. Dopo aver mostrato i primi due settori trainanti del mondo del lavoro, diamo uno sguardo al terzo, sicuramente non meno importante rispetto ai primi e in continua evoluzione: l’intelligenza artificiale (AI o IA).

Questa branca dell’informatica prevede che un software, ma anche la macchina che lo contiene, possa essere programmato per svolgere compiti per cui sarebbe solitamente richiesta l’intelligenza umana. Per poter funzionare, l’IA ha bisogno di algoritmi, grande potenza di calcolo e una quantità considerevole di dati, ma soprattutto di programmatori specializzati. L’ultima professione che verrà presa in considerazione è legata all’architettura ecosostenibile. L’obiettivo è minimizzare i consumi energetici e garantire il benessere psico-fisico degli utenti. Insomma, del futuro una cosa è certa: dovremo tutti quanti adattarci al cambiamento.