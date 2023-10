Il kit del viaggiatore per gli alunni. Laboratori, giochi, sfide con Estra

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha coinvolto più di 800 scuole e quasi 40.000 alunni riparte all’insegna dell’innovazione ’Scuole viaggianti’, il progetto di Estra che mira a educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale. Il progetto, che si sviluppa sulla piattaforma www.scuoleviaggianti.it, si rivolge ad alunni, docenti e famiglie delle scuole dell’infanzia, primaria e medie proponendo esperienze di apprendimento diversificate per fasce d’età. Lo scopo è contribuire alla diffusione di buone pratiche per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Gli studenti avranno un ’kit del viaggiatore’ contenente video di approfondimento e schede attività per approfondire i temi dei rifiuti, energia, mobilità, consumo di suolo, smart city. Le classi possono così cimentarsi nelle varie attività, condividere sulla piattaforma le testimonianze delle attività svolte in classe (foto, video, file ma anche link ad app e piattaforme), raccontare le proprie esperienze in un diario di viaggio e infine creare la propria città smart protagonista di un contest che mette in palio buoni per acquisto materiale didattico. Grazie alle numerose attività proposte, le scuole potranno comprendere l’importanza della salvaguardia del pianeta, cimentandosi in laboratori, giochi, sfide i cui fili conduttori sono l’innovazione digitale e il teatro. E proprio il teatro sarà il premio del percorso con uno spettacolo finale che verrà messo in scena. L’iniziativa è gratuita. Iscrizioni: www.scuoleviaggianti.it.