"Il governo non lascerà sola la Valbisenzio"

"Sebbene la competenza della Sr325 spetti a Regione e Provincia, il governo non intende lasciare sole le amministrazioni, che non possono fare tutto da sole vista la gravità del problema" afferma la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici. "Ci sarà il massimo supporto da parte del governo per sostenere la ripartenza e noi continueremo a sollecitarlo. Voglio, intanto, ringraziare in particolar modo il Ministro della Protezione civile Musumeci che ha assicurato impegno oltre a confermare che sono in programma interventi sull’infrastruttura e che, qualora ve ne fosse bisogno, il Dipartimento sarà disponibile a stanziare ulteriori risorse". Visto che si tratta di un problema strutturale "per il nostro territorio, ho chiesto un tavolo Stato-Regione - ricorda Mazzetti -, in cui predisporre un fondo straordinario, da destinare primariamente alle aree appenniniche e interne come la Val Bisenzio per combattere il rischio idrogeologico".

Secondo Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato "il cronoprogramma parla chiaro: fino al 20-21 marzo non sarà possibile attivare il senso unico alternato e prima di quella data i mezzi industriali potranno transitare sulla SR325 solo, fra qualche giorno, in finestre dedicate e con prenotazione con la Polizia municipale di Vaiano". Per le aziende si prospetta quindi "un periodo lungo di difficoltà, ritardi, disagi e costi aggiuntivi".