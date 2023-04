Il Globo d’oro a Francesco Nuti Un nuovo riconoscimento per una strepitosa carriera

Probabilmente sulle mensole del salotto di casa Francesco Nuti mancava proprio il Globo d’oro, il prestigioso premio cinematografico assegnato ogni anno dai giornalisti stranieri che vivono in Italia. L’attesa è finita: a Cecco da Narnali il Globo d’oro alla carriera sarà assegnato il prossimo 5 luglio, nei suggestivi giardini di Villa Massimo, sede dell’accademia tedesca a Roma. Il mondo del cinema festeggerà ancora una volta Francesco con un premio annunciato alcuni giorni fa al cinema teatro La Compagnia di Firenze, durante la serata dedicata ai quarant’anni di "Io Chiara e lo Scuro", alla presenza di parenti e amici, tra i quali Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Gianfranco Monti e naturalmente Annamaria Malipiero e Ginevra Nuti. Un tributo sold out a dimostrazione del grande affetto che il pubblico nutre da sempre nei confronti di Nuti. Ed ora un altro grande riconoscimento che vuole premiare una carriera strepitosa, iniziata alla fine degli anni ’70 nei Giancattivi con Alessandro Benvenuti e Athina Cenci. Prima la popolarità immediata con la partecipazione al programma di Rai Uno "Non stop", poi la separazione dal trio per inseguire una carriera da attore solista, facendo subito centro con il primo film dopo "Ad ovest di Paperino", quel "Madonna che silenzio c’è stasera" che è ancora nel cuore di tutti pratesi, se non altro perché in quella pellicola diretta da Maurizio Ponzi, c’era davvero una Prato che non c’è più. Poi un successo dietro l’altro, almeno fino a "Donne con le gonne": dieci anni di dominio assoluto, dal 1982 al 1992, con oltre cento miliardi di incassi. Poi la crisi con "Occhiopinocchio" e la rinascita con "Il Signor Quindicipalle". Gli anni Duemila non sono stati e non sono affatto facili per Cecco, ma niente ha spezzato quel forte legame di autentico amore tra l’attore regista e la sua città.

Federico Berti