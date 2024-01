Il giorno nero. Furti a raffica

L’onda lunga delle spaccate in città va avanti. Nella scorsa notte si sono verificati altri due episodi, arrivati a qualche giorno di distanza dalla domenica nera vissuta da quattro negozi pratesi, che dal pomeriggio in poi sono state colpiti - sembrerebbe - dal medesimo delinquente. Quel che è certo è che il modus operandi è stato il solito per tutte le attività: le vetrate sono state mandate in frantumi con un tombino. Il colpevole ha fatto visita per primo al Caffè Le 2 Terrazze di via Ciulli, alle 15.30. Ad accorgersi di tutto sono stati i proprietari.

"Oltre al vetro è stata danneggiata la porta ed è stato rubato il fondo cassa – ha detto la titolare Romina Lippi – ma fortunatamente si parla di pochi spiccioli". Ad avvertire Francesco Cecchi del negozio Agraria Pratese in via Arcangeli ci hanno pensato i vicini, che alle 23.30 circa, sentendo un rumore, "hanno notato che un soggetto stava rompendo i vetri con un tombino. Quindi sono si sono messi a urlare e il delinquente è fuggito in bici prima che potesse rubare qualcosa", il racconto del titolare.

"E’ avvenuto tutto verso mezzanotte. Ad accorgersi del fatto è stato il metronotte, che ha chiamato i carabinieri" è la testimonianza di Rosario Gagliano, titolare del negozio Coripa in via Guevara, anch’esso vittima di una spaccata, a cui sono stati portati via dei phon. Infine, non è stato risparmiato il negozio Wheelup di via Baldanzi, dove un uomo alle 21.30 ha fatto irruzione rubando un paio di giacche, prima di darsi alla fuga.

Francesco Bocchini