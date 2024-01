Il Giorno della Memoria. Apre le iniziative ’Herr Doktor’. Ecco tutto il programma 2024

Tutto pronto per il Giorno della Memoria. Ecco il programma: si parte martedì alle 10.30 al Politeama con lo spettacolo Herr Doktor della compagnia Equivoci. Il tema della propaganda nazista viene affrontato attraverso la figura di Joseph Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich per mantenere vigile l’attenzione sugli orrori della Shoah e trasformare in impegno concreto la memoria (biglietto 10 euro). Alle 16 in Sala Banti (Montemurlo) la seduta solenne del consiglio comunale congiunto Montemurlo-Prato: dopo i saluti istituzionali dei presidenti Gabriele Alberti e Federica Palanghi, spazio agli approfondimenti storici di Carlo Greppi e di Emanuele Fiano, figlio del sopravvissuto ad Auschwitz Nedo Fiano. Venerdì 26 gennaio alle 10 in piazza delle Carceri, la deposizione di una corona del Comune di Prato in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti. Alle 11 nel salone consiliare di Prato la presentazione del fumetto ’Marcello Martini. La marcia della memoria’, a cura della Fondazione Museo della Deportazione, realizzato in collaborazione con la scuola internazionale di Comics. Sabato 27 gennaio, Giorno della Memoria, dalle 10 alle 19 apertura straordinaria del Museo della Deportazione con visite guidate gratuite su prenotazione alle 10.30, 11.30 e 14.30. Prenotazione obbligatoria per le visite entro il 26 gennaio: 0574.461655 o [email protected]

Al Museo Pecci, alle 10, l’iniziativa dell’Ordine degli Architetti con la proiezione di un documentario in onore dell’architetto di origini ebraiche Alessandro Rimini. Intervengono Enrico Iozzelli della Fondazione Museo della Deportazione, l’architetto Renzo Funaro, presidente dell’Opera del Tempio Ebraico di Firenze e il presidente Aned Gabriele Alberti. Alle 11 a Montemurlo in località Mulino, deposizione della corona al Cippo commemorativo, con il sindaco Simone Calamai, e l’assessore alla Memoria Valentina Vespi.