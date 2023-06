Il giorno della Maturità Sono oltre duemila gli studenti coinvolti

Oggi saranno 2.035 gli studenti delle scuole superiori della provincia di Prato che affronteranno la prima prova dell’esame di Maturità. Un momento importante nella vita di ogni ragazzo in quanto l’esame di Maturità rappresenta la chiusura del ciclo scolatistico cominciato alle elementari. E come sempre nelle ultime ore sta impazzendo il toto-tema anche se i ragazzi potranno conoscere le tracce del tema che dovranno eseguire solo all’apertura delle buste questa mattina.

A Prato sono dunque coivolti più di duemila studenti. I dati forniti dall’Ufficio scolastico territoriale sono aggiornati a maggio scorso, dunque non tengono conto degli studenti non ammessi all’esame di Stato. All’interno dei numeri di ciascuna scuola sono inclusi anche i candidati esterni e che quindi sosteranno l’esame da privatisti.

A sostenere l’esame di Maturità quest’anno saranno 257 studenti del Liceo Livi-Brunelleschi; 234 studenti del Liceo Copernico; 188 studenti dell’Istituto Dagomari; 292 studenti dell’Istituto Gramsci – Keynes; 101 studenti del Convitto Cicognini; 134 studenti dell’Istituto Marconi; 157 studenti dell’Istituto Datini; 371 studenti dell’Istituto Buzzi; 228 studenti del Liceo Cicognini – Rodari; 15 studenti del Conservatorio San Niccolò; 58 studenti dell’Istituto Leonardo Da Vinci.

Nell’occasione, il presidente della Provincia Simone Calamai ha dato il suo personale "in bocca al lupo" a tutti i ragazzi.

"Inizia la prima prova dell’Esame di Stato che vede coinvolti tanti maturandi della nostra provincia – ha detto – Voglio fare a tutti loro un grandissimo in bocca al lupo affinché possano sostenere questo esame nel modo più sereno possibile. So bene l’emozione che si prova ad affrontare questo passaggio verso l’età adulta. Tanto impegno è stato messo da parte degli studenti durante l’anno scolastico e mi auguro che oggi possa essere per loro l’inizio di una festa che li porti a crescere, personalmente e professionalmente, nella società. La scuola ha il grande onore e onere di poter fare da ascensore sociale nei confronti di tutti, quindi il nostro impegno è far si che continui a portare avanti questo grande obiettivo di dare opportunità e possibilità di crescita a tutti gli studenti".