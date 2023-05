Il gatto in cantina, che allegria La stagione del Politeama si chiude in musica e commedia

Un’intramontabile commedia e il ritorno di un artista che è sempre stato di casa al Politeama. Il regista toscano Sandro Querci, all’attivo 87 spettacoli, oltre 4.000 repliche e 35 regie, porta a Prato un classico del teatro toscano in una nuovissima rivisitazione: in scena giovedì 25 maggio (alle 21) Il gatto in cantina, commedia in tre atti di Nando Vitali con le musiche di Salvatore Allegra nel nuovissimo allestimento dalla Compagnia del Buono. Poesia, comicità, passione, canto e musica sono gli ingredienti di questa commedia fiorentina che affonda le radici nella tradizione popolare ma si richiama alla brillante commedia francese, mai superficiale. Scritta nel 1930, la pièce andò in scena per la prima volta al Teatro Alfieri di Firenze il 20 febbraio di quell’anno: fu un tale successo che venne replicata per settanta sere consecutive. Le vicende si svolgono in una villa alle porte di Firenze a metà ’800, con protagonisti Giovanni, reduce dalla risorgimentale battaglia di Novara, il giovane Antonio e la novella sposa Carlotta, la severissima zia Giuditta e la cugina Grazia che patisce pene d’amore, il vicino Procopio e una rosa di altri personaggi, in un crescendo di equivoci e situazioni comiche.

Per non farsi rovinare la luna di miele per colpa della zia Giuditta, Antonio pensa a uno stratagemma coinvolgendo Giovanni che capita a proposito. Ma quando si viene a sapere che l’amico è un impenitente corteggiatore di donne sposate, a quel punto Antonio, per far convergere l’attenzione dell’amico verso la cugina, fa passare quest’ultima per la propria moglie. La situazione innesca così un’inesauribile successione di comici equivoci, per risolversi poi con soddisfazione di tutti. Un’opera a metà tra serio, buffo e sentimenti patriottici, per una serata da passare in allegria e leggerezza. Con Il gatto in cantina si chiude l’ultimo sipario della stagione 20222023 del Politeama in attesa del nuovo cartellone che sarà presto presentato.