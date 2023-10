Il Garibaldi:: "Gaia" di Luci. Le scene in 3D

Riparte la programmazione teatrale allo spazio Il Garibaldi Milleventi. Questa sera dalle 21 sul palco ci sarà Stefano Luci con "Gaia - Un dialogo con mia mamma". Lo spettacolo, dai linguaggi innovativi come la videografica 3d, prende spunto dal racconto "Fondazione e Terra" di Isaac Asimov, scrittore di fantascienza e divulgatore scientifico, in cui il protagonista nella sua ricerca del pianeta Terra, il pianeta originario, si è imbattuto in Gaia, il pianeta in cui tutti gli esseri viventi sono legati e interdipendenti. Il testo è dello stesso Stefano Luci, la musica di Max Peri. La scenografia 3d di Fabrizio Marra del team Astronomitaly crea un percorso "live" del viaggio nel cosmo come una sorta di narrazione parallela che accompagna quella dell’attore e del musicista. La grafica 3d segue l’astronave del protagonista tra i mondi e le stelle della galassia come una sorta di osservatorio astronomico, astrolabio o finestra sulla galassia della nave spaziale.

Sempre a Il Garibaldi Milleventi da domani ricomincia anche la programmazione cinematografica. Sul grande schermo ci sono due film: "Me contro te. Vacanze in Transilvania" domani alle 17, sabato e domenica alle 16 e alle 17.30; Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh domani alle 18.30, sabato alle 19 e domenica alle 21 in lingua originale e in versione italiana sabato alle 21 e domenica

alle 19.