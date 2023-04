Il futuro del Rifugio e le polemiche Il Comune (per ora) non cambia rotta FdI attacca: "Dubbi già dal 2019"

Prima lo stupore per l’arrivo negli uffici di piazza Mercatale dei militari del Nas, poi la preoccupazione di assicurarsi che la gestione del canile potesse andare avanti nonostante l’inchiesta giudiziaria della procura di Prato. E’ stato un fulmine a ciel sereno per l’amministrazione comunale il terremoto giudiziario che si è scatenato intorno ai gestori del canile Il Rifugio. Nei prossimi giorni ci saranno dei sopralluoghi tecnici per accertarsi che i cani continuino ad essere accuditi nel migliore dei modi, ma intanto da ieri la parte tecnica e politica sta cercando di capire il da farsi in chiave operativa. Al momento non ci sarà alcuna revoca dell’affidamento all’associazione Qua la zampa, in attesa di approfondimenti tecnici e di specifiche comunicazioni da parte della procura. Resta però la rabbia per il danno di immagine per Prato che negli ultimi quattro anni ha vinto il premio di città amica degli animali. "Sin dal primo momento gli uffici comunali hanno garantito massima collaborazione agli inquirenti – proseguono dal Comune –. La continuità del servizio sarà garantita, dato che gli animali hanno necessità di assistenza quotidiana e l’associazione è chiamata a rendere conto di come intende riorganizzarsi. In base agli sviluppi dell’inchiesta potranno essere valutati i provvedimenti necessari". Dal Comune ricordano anche che finora non c’erano state "specifiche segnalazioni di attività irregolari nella gestione del canile", mentre da parte dell’amministrazione pubblica c’era stato il tentativo di venire incontro alle richieste dell’associazione di ammodernare la struttura, mettendo in sicurezza i cani. Non ultima la decisione di costruire un nuovo canile comunale, grazie ai fondi dell’eredità lasciata al Comune da Nida Mazzanti.

Proteste dei cittadini erano invece arrivate alla stampa per le difficoltà ad adottare i cani presenti in struttura, ma questo era sempre stato spiegato dai gestori del canile come una forma di protezione degli animali per evitare che venissero adottati dalle famiglie sbagliate.

Intanto il caso del canile diventa anche terreno di scontro politico. A intervenire sono i capogruppo in Comune e in Regione di FdI, Claudio Belgiorno e Francesco Torselli: "Non possiamo esimerci dal ricordare che già nel 2019 Belgiorno aveva sollevato dubbi in merito alla gestione del canile – spiegano da FdI –. Sono stati effettuati i dovuti controlli da parte delle autorità competenti, cioè Comune e Asl, sulla gestione?".