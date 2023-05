Il futuro del Fabbricone Progetto da dieci milioni

Dopo l’annuncio dell’ammissione all’interno della manifestazione di interesse regionale, adesso c’è anche l’ufficialità della firma sull’accordo fra Regione Toscana e Comune di Prato per la rigenerazione dell’area del Fabbricone. Nell’ambito di un accordo da 80 milioni di euro (attraverso il fondo sociale europeo) che riguarda 19 comuni in tutta la Toscana, a quello di Prato andranno 8 milioni di euro. Fondi che serviranno per l’acquisto di Fabbricone e Fabbrichino (oggi in affitto) e per il rilancio dell’area compresa fra via Targetti e piazza del Mercato Nuovo. L’idea è quella di creare un maxi parco urbano teatrale di 20 ettari, che sorgerà dove adesso c’è il piazzale per le scuole guida di auto e moto. Il Comune di Prato dal canto proprio metterà due milioni di euro di cofinanziamento. Oltre ad acquistare l’intero polo teatrale, il Comune con questi fondi potrà procedere con l’adeguamento energetico, sismico e scenico del Fabbricone. Una parte dell’edificio che ospita il Fabbrichino invece verrà adibita a depositi e laboratori scenici. Sempre in questo spazio c’è pure la previsione di realizzare uno studentato. Il nuovo parco invece servirà a mettere in relazione la parte teatrale col centro storico, col Comune che auspica in questo modo anche un rilancio dell’utilizzo da parte dei pratesi di piazza del Mercato Nuovo. "La rigenerazione urbana – spiega il governatore Eugenio Giani -, rappresenta un salto di qualità nella progettazione. E’ uno strumento flessibile per riqualificare spazi, quartieri, giardini in termini di sostenibilità e vivibilità".

L’assessore regionale Stefano Baccelli ha ricordato che all’accordo da 80 milioni che riguarda i 19 comuni toscani, "si aggiungono altri 18 milioni grazie alla collaborazione con l’assessorato all’ambiente per il tema dell’efficientamento energetico e il verde urbano. Stiamo parlando di 13 strategie territoriali che coinvolgono 19 comuni per 98 milioni di euro. La rigenerazione urbana è uno dei nostri obiettivi, lo è nella legge del governo del territorio, la numero 651014 , lo è nel piano paesaggistico, ma devo dire che abbiamo fatto un salto di qualità già con i progetti PIU quando abbiamo cominciato a mettere risorse della Regione a favore dei Comuni per queste riqualificazioni".

