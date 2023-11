Il Furba travolge Seano. Un fiume nelle strade. Arrivano i gommoni. Disastro al parco museo

Un fiume d’acqua scorreva ieri sera alle 19,30 per le strade di Seano, dal parco museo lungo la via Pistoiese fino alla via Baccheretana. Questa volta non è stato l’Ombrone a far paura ma il torrente Furba, così come tutto il reticolo dei corsi d’acqua minori nella provincia che non hanno trattenuto la mole di acqua piovuta dal cielo. Acqua che non è stata recepita nemmeno dalle fogne. Già nel tardo pomeriggio di ieri si è allagata la via Statale al Poggetto e l’acqua è entrata nelle abitazioni terratetto che si affacciano sulla strada, nei garage e nei negozi, stesso scenario nel tratto della Statale fra Poggetto e Seano. A Poggio chiusi tutti i ponti e allagata la rotonda della Pam in via Matteotti e le strade retrostanti tanto che è intervenuta la protezione civile. Poi chiusa anche via Montefortini fra villa Castelletti e Signa per allagamento della carreggiata. A Carmignano sono stati registrati allegamenti inizialmente in via Froccina e via Catro ed ha subito destato preoccupazione l’ondata di piena del torrente Furba al parco museo: il sindaco Edoardo Prestanti ha invitato gli abitanti delle case terratetto di salire al piano superiore e portare le automobili in alto sulla via Pistoiese, in direzione Carmignano. Poi ecco la fuoriuscita dell’acqua che si è riversata lungo la strada in discesa. In pratica, il sistema fognario è andato in tilt nei comuni medicei, così come a Prato, a Tavola e a Quarrata complice anche la bufera di vento. In serata il governatore Giani ha comunicato di aver inviato i gommoni a Seano per aiutare la popolazione.

Scuole chiuse oggi a Poggio a Caiano e chiusi anche il parco del Bargo e il cimitero comunale. Il sindaco Riccardo Palandri ha firmato ieri sera l’ordinanza e la stessa cosa ha fatto Prestanti per tutte le scuole di Carmignano. Durante il monitoraggio continuo dei fiumi, il Bisenzio purtroppo ha esondato a Gamberame inonando anche la zona nord di Prato, poi divenuta irraggiungibile.

Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello mentre a Ponte all’Asse a Poggio a Caiano l’Ombrone alle 21 aveva raggiunto 5,04 metri. Per tutta la serata e la notte è stata operativa la protezione civile per liberare fogne e caditoie, controllare la viabilità e fornire assistenza alla popolazione ove necessario.

Intorno alle 21 è stato chiuso, per sicurezza, il ponte sulla Furba fra Seano e Poggio a Caiano. L’appello di tutti i sindaci è quello, anche per la giornata di oggi, di non uscire se non necessario perché le previsioni purtroppo non sono buone e sono pteviste ulteriori piogge dopo la bomba d’acqua di ieri. A Carmignano per segnalare ulteriori situazioni di emergenza è attivo il numero di telefono 055.8750230 ed è stato allestito un centro di accoglienza alla palestra. Ieri sera è stata segnalata anche una fuga di gas nella zona di Seano, a complicare ulteriormente una giornata infernale.

M. Serena Quercioli